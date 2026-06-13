На саммит Россия — АСЕАН в Казани приедет премьер-министр Малайзии

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство страны в Москве

Фото: Динар Фатыхов

На саммит Россия — АСЕАН в Казани приедет премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство страны в Москве.

— Да, как нам сообщали, он прибудет, — сказали изданию.

Напомним, недавно свое участие подтвердил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. По его словам, позитивный импульс в отношениях между Россией и Таиландом «выходит за пределы двусторонних связей».

Галия Гарифуллина