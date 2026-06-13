Путин: Донбасс и Новороссия должны к 2030 году достичь общероссийского уровня жизни

Еще в апреле 2023 года была принята комплексная программа социально‑экономического развития данных территорий

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Президент России Владимир Путин заявил, что регионы Донбасса и Новороссии должны к 2030 году достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, в том числе — качеству жизни людей. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что еще в апреле 2023 года была принята комплексная программа социально‑экономического развития данных территорий: она нацелена на их глубокую интеграцию в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное и информационное пространство России.



Для реализации поставленной цели предусмотрено около 300 различных мероприятий, подчеркнул Путин. Они охватывают развитие социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также запуск новых промышленных и аграрных предприятий и создание современных рабочих мест.

Напомним, за последние 12 лет в развитие Крыма и Севастополя было вложено около 1,3 трлн рублей, говорил президент. В регионе налаживается производство востребованной продукции, создаются новые рабочие места, а также наблюдается рост заработных плат.

Галия Гарифуллина