В Татарстане повторно ввели режим «Беспилотная опасность»

Об этом сообщили в МЧС

В Татарстане второй раз за день ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Ранее этот режим действовал более шести часов — с 3:10 до 9:22 мск.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, четверо человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.

После атаки беспилотника на жилой дом на улице Чабьинской в Нижнекамске пострадавшим и эвакуированным жителям оказывается необходимая медицинская и социальная помощь в виде предоставления горячего питания, питьевой воды и всех необходимых условий для временного пребывания, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев. «С завтрашнего дня все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома», — заявил Беляев.

Наталья Жирнова