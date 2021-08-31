Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского района

Первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского муниципального района. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.



За пять лет работы на должности первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района Беляев курировал ряд масштабных социально значимых

проектов федерального, республиканского и муниципального уровней. Под его непосредственным руководством успешно реализованы множество крупных проектов.

Ранее Радмир Беляев заявил, что власти Нижнекамска хотят сделать акцент на развитии площадок для семейного отдыха и привлечении застройщиков коммерческого жилья.



Ольга Плешкова