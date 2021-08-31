Новости общества

12:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского района

10:38, 31.08.2021
Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского района
Фото: instagram.com/radmirbelyaev

Первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского муниципального района. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.

За пять лет работы на должности первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района Беляев курировал ряд масштабных социально значимых
проектов федерального, республиканского и муниципального уровней. Под его непосредственным руководством успешно реализованы множество крупных проектов.

Ранее Радмир Беляев заявил, что власти Нижнекамска хотят сделать акцент на развитии площадок для семейного отдыха и привлечении застройщиков коммерческого жилья.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также