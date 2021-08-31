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В доме на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет

15:03, 31.08.2021
В доме на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет
Фото: кадр видео

В доме №81 на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет, сообщает «Татарстан-24».

Пролет рухнул в ночь с субботы на воскресенье. Причиной, по словам жителей, стала высокая влажность в подвале. Раньше жителей беспокоил неприятный запах и насекомые, теперь из-за этого прогнила лестница.

В понедельник утром бригада починила рухнувший пролет, укрепив его металлической балкой. Однако по ней уже пошла трещина, говорят жители дома.

Как прокомментировали в мэрии Казани, сейчас в подъезде временно установили настил. В ближайшее время ожидается проект, в скором времени будет приниматься решение. Согласно данным Комитета ЖКХ, угрозы дальнейшего обрушения пролета нет. При провале никто не пострадал.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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