В доме на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет

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В доме №81 на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет, сообщает «Татарстан-24».



Пролет рухнул в ночь с субботы на воскресенье. Причиной, по словам жителей, стала высокая влажность в подвале. Раньше жителей беспокоил неприятный запах и насекомые, теперь из-за этого прогнила лестница.

В понедельник утром бригада починила рухнувший пролет, укрепив его металлической балкой. Однако по ней уже пошла трещина, говорят жители дома.

Как прокомментировали в мэрии Казани, сейчас в подъезде временно установили настил. В ближайшее время ожидается проект, в скором времени будет приниматься решение. Согласно данным Комитета ЖКХ, угрозы дальнейшего обрушения пролета нет. При провале никто не пострадал.



Маргарита Головатенко