В доме на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет
В доме №81 на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет, сообщает «Татарстан-24».
Пролет рухнул в ночь с субботы на воскресенье. Причиной, по словам жителей, стала высокая влажность в подвале. Раньше жителей беспокоил неприятный запах и насекомые, теперь из-за этого прогнила лестница.
В понедельник утром бригада починила рухнувший пролет, укрепив его металлической балкой. Однако по ней уже пошла трещина, говорят жители дома.
Как прокомментировали в мэрии Казани, сейчас в подъезде временно установили настил. В ближайшее время ожидается проект, в скором времени будет приниматься решение. Согласно данным Комитета ЖКХ, угрозы дальнейшего обрушения пролета нет. При провале никто не пострадал.
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