В МИД объяснили, почему для жителей Украины сохраняют безвизовый въезд в Россию

Подписанное ранее соглашение сыграло роль в поддержании связей между населением двух стран, особенно в семейных вопросах

Граждане Украины могут продолжать беспрепятственно въезжать в Россию из гуманитарных соображений. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он напомнил, что соглашение о безвизовом режиме было подписано еще в 1997 году и сыграло важную роль в поддержании связей между населением двух стран, особенно в семейных вопросах. Тем не менее, Киев приостановил действие этого договора в 2023 году.

— Учитывая указанные гуманитарные обстоятельства, российское руководство решило сохранить безвизовый порядок для граждан Украины. В этой связи 29 сентября 2023 года был подписан указ президента №734, который регулирует порядок въезда и выезда граждан Украины и вступил в силу с момента подписания, — пояснил Климов.

На данный момент украинцы могут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево.

В мае Геннадий Овечко, директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД, сообщил, что с 2022 года в Россию переехали сотни тысяч украинцев, для которых предусмотрена особая процедура проверки.

Ранее МИД РФ вновь призвал россиян воздержаться от поездок в Таиланд при риске преследования США.

Никита Егоров