В Татарстане отменили беспилотную опасность
Ограничения действовали более шести часов — с 3:10 до 9:22 мск
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность», об этом сообщили в МЧС. Ограничения действовали более шести часов — с 3:10 до 9:22 мск.
Информация о снятии ограничений с трех аэропортов республики не поступала.
Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, трое человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.
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