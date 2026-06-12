В Татарстане отменили беспилотную опасность

Ограничения действовали более шести часов — с 3:10 до 9:22 мск

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность», об этом сообщили в МЧС. Ограничения действовали более шести часов — с 3:10 до 9:22 мск.

Информация о снятии ограничений с трех аэропортов республики не поступала.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, трое человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.

Наталья Жирнова