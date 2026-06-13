Только 35% российских мужчин обращаются к врачу при болезни

Главная причина необращения — страх

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Половина российских мужчин при появлении симптомов болезни не обращаются к врачу, и лишь 35% сразу идут на прием к специалисту, к такому выводу пришел аналитический центр ЕМС в результате опроса.

Остальные выбирают иные пути: четверть ищет диагноз в интернете, 11% надеются, что проблема решится сама собой, еще 11% вообще ничего не предпринимают, 10% советуются с близкими, а 8% пробуют заняться самолечением.

Только половина мужчин проходит профилактические осмотры ежегодно, 24% посещают врача раз в 2—3 года, 11% дожидаются появления симптомов, а 9% никогда не были на диспансеризации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одной из главных причин такого поведения является страх: 66% опрошенных признались, что испытывают тревогу, а 23% — что чувствуют сильный страх при мысли об онкологии.

Эксперты напоминают: некоторые серьезные заболевания, например рак предстательной железы, долгое время могут не давать симптомов. Однако если выявить их на ранних стадиях, шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни значительно возрастают.

Напомним, что в прошлом году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли более 16 млн россиян. Чаще всего ее проходили женщины в возрасте 18—49 лет — около 8,9 млн человек, мужчин — более 7,2 млн человек.

Ильназ Юсупов