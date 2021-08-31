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Прокуратура проверит информацию об обрушении лестничного пролета в доме на улице Зорге в Казани

15:59, 31.08.2021
Прокуратура проверит информацию об обрушении лестничного пролета в доме на улице Зорге в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Приволжского района Казани по поручению аппарата надзорного ведомства проверит информацию об обрушении лестничного пролета в доме №81 на улице Зорге. На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

В доме №81 в ночь с субботы на воскресенье обрушился лестничный пролет. Причиной, по словам жителей, стала высокая влажность в подвале. Раньше жителей беспокоил неприятный запах и насекомые, а теперь из-за этого прогнила лестница.

Фото: прокуратура РТ

Как прокомментировали в мэрии Казани, сейчас в подъезде временно установили настил. В ближайшее время ожидается проект, в скором времени будет приниматься решение.

Фото: прокуратура РТ
Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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