Прокуратура проверит информацию об обрушении лестничного пролета в доме на улице Зорге в Казани

Прокуратура Приволжского района Казани по поручению аппарата надзорного ведомства проверит информацию об обрушении лестничного пролета в доме №81 на улице Зорге. На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

В доме №81 в ночь с субботы на воскресенье обрушился лестничный пролет. Причиной, по словам жителей, стала высокая влажность в подвале. Раньше жителей беспокоил неприятный запах и насекомые, а теперь из-за этого прогнила лестница.

Фото: прокуратура РТ

Как прокомментировали в мэрии Казани, сейчас в подъезде временно установили настил. В ближайшее время ожидается проект, в скором времени будет приниматься решение.



Фото: прокуратура РТ

Маргарита Головатенко