Казанцы планируют потратить 90 тысяч рублей на обновление дачи

Чаще всего хотят обновить зону барбекю, теплицу и баню

Фото: Динар Фатыхов

Загородный дом есть у восьми из десяти жителей Казани, и каждый четвертый из них планирует в этом году обновить участок, а 23% уже приступили к работам — к такому выводу пришли аналитики «Авито».

Самыми популярными направлениями для обновлений стали: зона барбекю (54% опрошенных), теплицы (45%) и ландшафтный дизайн (44%). Еще 45% займутся обустройством бани, 36% поменяют освещение в доме или на участке, а 26% обновят мебель.

Причины разные: 54% хотят все подготовить для встреч с семьей и друзьями, 52% стремятся сделать зону отдыха уютнее, а 48% — облегчить работу в саду и огороде. 29% приведут дачу в порядок, чтобы жить там все лето, а 14% подготовят дом для круглогодичного проживания.

Реальное время / realnoevremya.ru

В среднем на дачные обновления жители Казани планируют потратить 89 000 рублей. При этом 19% хотят уложиться в 30 000 рублей, 30% потратят от 30 000 до 60 000 рублей, а 24% опрошенных — от 60 000 до 100 000 рублей.

Более масштабные планы у 9% респондентов, они готовы выделить от 100 000 до 200 000 рублей, а 17% планируют потратить еще больше. 65% казанцев покупают все необходимое для дачи на площадках электронной коммерции, 55% ходят в офлайн-магазины мебели и стройматериалов, а 38% ищут нужное на сайтах или в приложениях конкретных магазинов.

Ранее стало известно, что Татарстан оказался в числе лидеров по спросу на загородное жилье.

Ильназ Юсупов