Казанские НКО смогут компенсировать затраты на социальную адаптацию детей с ОВЗ

Финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных городским бюджетом

Фото: Динар Фатыхов

Для социально ориентированных некоммерческих организаций Казани, занимающихся социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, утвердили порядок предоставления субсидий из городского бюджета. Соответствующее постановление подписал руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.

Получателями поддержки смогут стать социально ориентированные НКО, которые не менее двух лет ведут деятельность по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Казани. Одним из обязательных условий является охват не менее 250 детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 17 лет, при этом в каждой из возрастных групп должно участвовать не менее 25 человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Субсидии предназначены для возмещения затрат организаций, понесенных с 1 января по 31 марта 2026 года. Средства могут быть направлены на оплату труда сотрудников и специалистов, участвующих в реализации программ социализации детей с ОВЗ, а также на содержание имущества, хозяйственные нужды, информационную деятельность и административное сопровождение работы организаций.

Финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных городским бюджетом.

Ранее Татарстан вошел в число субъектов страны, где наиболее активно развивается участие негосударственных организаций в оказании социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных средств. В числе лидеров также названы Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Башкортостан, Ленинградская и Самарская области, а также Санкт-Петербург.



Наталья Жирнова