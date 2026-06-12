Миронов: государство должно частично закрывать ипотеку за рождение детей

По его словам, при появлении первенца государство могло бы погашать 500 тысяч рублей от суммы ипотечного долга, при рождении второго ребенка — 600 тысяч рублей, третьего — 700 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести систему выплат на погашение ипотечных кредитов начиная с рождения первого ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при появлении первенца государство могло бы погашать 500 тысяч рублей от суммы ипотечного долга, при рождении второго ребенка — 600 тысяч рублей, третьего — 700 тысяч рублей. В случае если семья становится многодетной, общий объем поддержки может достигать 1,8 миллиона рублей.

Миронов отметил, что такие меры, по оценкам партии, могут способствовать росту рождаемости и поддержке семей. Он заявил, что реализация инициативы способна увеличить рождаемость примерно в полтора раза.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, политик сообщил, что «Справедливая Россия» предлагает изменить систему льготной ипотеки, введя дифференцированные ставки в зависимости от количества детей в семье. В частности, речь идет о ставке 6% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя детьми, 2% — для многодетных семей и 0% — для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет.

Ранее Минтруд России предложил направлять материнский капитал в первую очередь на жилье. Если в 2020 году на покупку жилья его направляли в 58,5% случаев, то в 2025 году — уже 26,4%, а в начале 2026 года — 18,8%.

Наталья Жирнова