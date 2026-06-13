В Татарстане зарплаты в доставке и грузоперевозках достигли 99,7 тыс. рублей

Это второе место среди регионов ПФО

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого квартала 2026 года Татарстан вошел в число регионов Поволжья по уровню зарплат в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Средний доход в этой отрасли в республике составил 99 777 рублей, сообщает сервис «Авито Работа».

Лидером рейтинга стала Нижегородская область, где работодатели предлагают в среднем 101 150 рублей в месяц. Следом, уступая Татарстану около 600 рублей, идет Пермский край, где средняя зарплата достигает 99 161 рубля.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Другие регионы округа отстают: например, в Башкортостане показатель составил 82 070 рублей, а в Самарской области — 81 932 рубля в месяц.

Напомним, ранее Татарстан занял первое место в ПФО по объему спроса на работников в марте 2026 года.

Ильназ Юсупов