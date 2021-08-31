В Минпромторге РТ назвали цель визита делегации «Газпрома» на Татарстанский нефтегазохимический форум

Как рассказал «Реальному времени» замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев, основной целью визита делегации ПАО «Газпром» на Татарстанский нефтегазохимический форум является использование инновационных технологий в сфере транспортировки и переработки газа.

Татарстан нуждается в дополнительных 5 млрд кубометров природного газа для реализации трех крупных инвестиционных проектов. Это вторая очередь строительства газохимического завода «Аммоний», территория особой экономической зоны «Алабуга» и отдельный проект нового резидента ОЭЗ Алабуга. В целом, им нужно 5 млрд кубометров.

Сейчас Татарстан потребляет 19 млрд кубометров. Вместе с ростом потребления газа необходимо строить магистральные газопроводы в закамской зоне — Елабуге, Нижнекамске, уточнил Минибаев.

Напомним, в этом году в Татарстанском нефтегазохимическом форуме впервые принимает участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин. Мероприятие открылось сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо».