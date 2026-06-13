Продажи новых мотоциклов в России в мае выросли на 26%

За пять месяцев продано более 24 тысяч мотоциклов

Фото: Динар Фатыхов

В мае 2026 года в России продали 9 586 новых мотоциклов, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие итоги со ссылкой на ППК подвели исследователи агентства «Автостат».

Наибольшую долю рынка, около 35%, заняли три бренда: Regulmoto, Voge и Motoland — с 1472, 983 и 852 мотоциклами соответственно. В пятерку лидеров также вошли Racer с 621 и Bajaj с 356 экземплярами.

Самой популярной моделью стал Motoland XF300 — эндуро: в мае было продано 748 таких мотоциклов. Далее следуют Voge DS (389 штук), Racer RC 300 (225 штук), Regulmoto Sport (179) и Voge 300 (163).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За первые пять месяцев 2026 года в стране продали 24 173 новых мотоцикла, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Напомним, что средняя цена на мотоцикл в прошлом году составляла 135 тысяч рублей. Самыми популярными на рынке стали ИЖ «Планета-5» (3,5% от интереса), ИЖ «Юпитер-5» (3,2%), а также две модели KAYO: Basic TT125 (2,1%) и K1 250 MX (1,7%).

Ильназ Юсупов