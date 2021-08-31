В Гидрометцентре России пообещали теплый сентябрь

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

На большей части территории России погода в сентябре обещает быть теплой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Российской газете».



По его словам, температура будет около либо выше нормы от Волги до Тихого океана. В западной части страны и столичном регионе температура будет соответствовать климатической норме. Так, с 2 по 5 сентября следует ожидать холодную погоду. Ночные температуры могут опуститься до 3-8 градусов тепла, а днем достигать 12—14 градусов.

Вильфанд отметил, что наступление холодов в сентябре — предвестник бабьего лета. О его начале в Гидрометцентре сообщат за 3—4 дня.

Фото: kzn.ru (архив)

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Маргарита Головатенко