Четверо пострадавших при стрельбе в Казани детей перешли на домашнее обучение
Четверо пострадавших детей при нападении на казанскую гимназию останутся на домашнем обучении по состоянию здоровья. Об этом рассказала «Реальному времени» и. о. директора гимназии Алсу Багавиева.
Бывший 9 «А» (нынче он 10 «А» класс) практически остался в полном составе — из него ушла только одна девочка, которая перешла на домашнее обучение и прикрепилась к школе по месту жительства в Царево. Большинство пострадавших детей ожидают 1 сентября, еще четверо школьников останутся на домашнем обучении по состоянию здоровья.
С детьми будут работать педагоги и психологи. В сентябре в гимназии на средства Красного Креста откроют кабинет психологической поддержки с сенсорной комнатой.
1 сентября после глобальной реконструкции откроет свои двери казанская гимназия №175. О страшных событиях, случившихся здесь 11 мая, вспомнят на торжественной линейке, отдав дань памяти погибшим минутой молчания.
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