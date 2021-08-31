Четверо пострадавших при стрельбе в Казани детей перешли на домашнее обучение

Фото: Максим Платонов

Четверо пострадавших детей при нападении на казанскую гимназию останутся на домашнем обучении по состоянию здоровья. Об этом рассказала «Реальному времени» и. о. директора гимназии Алсу Багавиева.

Бывший 9 «А» (нынче он 10 «А» класс) практически остался в полном составе — из него ушла только одна девочка, которая перешла на домашнее обучение и прикрепилась к школе по месту жительства в Царево. Большинство пострадавших детей ожидают 1 сентября, еще четверо школьников останутся на домашнем обучении по состоянию здоровья.

С детьми будут работать педагоги и психологи. В сентябре в гимназии на средства Красного Креста откроют кабинет психологической поддержки с сенсорной комнатой.



1 сентября после глобальной реконструкции откроет свои двери казанская гимназия №175. О страшных событиях, случившихся здесь 11 мая, вспомнят на торжественной линейке, отдав дань памяти погибшим минутой молчания.



Ольга Плешкова