Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в полном объеме
О снятии ограничений сообщили в пресс-службе Росавиации
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в полном объеме на прием и выпуск воздушных судов. О снятии ограничений сообщили в пресс-службе Росавиации.
Известно, что воздушные гавани временно приостанавливали работу для обеспечения безопасности.
На данный момент более 40 рейсов задерживается на прилет и вылет в казанском аэропорту после атаки БПЛА. Еще 12 — в аэропорту Нижнекамска. Некоторые из задержек фиксируются даже в вечернее время. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
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