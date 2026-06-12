Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в полном объеме

О снятии ограничений сообщили в пресс-службе Росавиации

Фото: Артем Дергунов

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в полном объеме на прием и выпуск воздушных судов. О снятии ограничений сообщили в пресс-службе Росавиации.

Известно, что воздушные гавани временно приостанавливали работу для обеспечения безопасности.

На данный момент более 40 рейсов задерживается на прилет и вылет в казанском аэропорту после атаки БПЛА. Еще 12 — в аэропорту Нижнекамска. Некоторые из задержек фиксируются даже в вечернее время. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова