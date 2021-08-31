Бизнес-омбудсмен России предложил внедрить в стране принципы smart taxes

Фото: Роман Хасаев (архив)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внедрить в стране принципы умной налоговой системы (smart taxes). Новые технологии позволяют это делать, считает он.

«У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Smart taxes включается в себя девять принципов, которые необходимо положить в основу налоговой системы, объяснил глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. В частности, речь идет о снижении общего уровня фискальной нагрузки и повышении доходной части бюджета с помощью расширения налоговой базы, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Принципы smart taxes также предусматривают выход малого и среднего бизнеса из тени, дифференциацию налогов в зависимости от доходности отрасли и ее важности для страны, стимулирование инвестиций в место вывода денег из оборота владельцами бизнеса. Кроме того, они предполагают повышение производительности труда, модернизацию реального сектора, снижение неравенства и перераспределение доходов в пользу региональных и местных бюджетов.

В июне Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова предложили провести в России налоговую реформу для развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).



Татьяна Демина