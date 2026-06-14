Собирал бутылки и был ведущим реалити-шоу: топ фактов про Трампа в его день рождения

Сегодня президенту США исполнилось 80 лет

В детстве собирал бутылки, чтобы заработать

В детстве будущий президент США и его брат собирали бутылки из-под газировки на своей первой работе. При этом первый миллион долларов на открытие бизнеса Трампу дал отец Фред, крупный нью-йоркский девелопер, но с условием возврата средств, причем с процентами. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Сначала Трамп занимался арендным жильем в Бруклине, Квинсе и Статен-Айленде, а затем переключился на более престижные проекты на Манхэттене. Его первым крупным самостоятельным проектом стала реконструкция отеля Commodore рядом с Центральным вокзалом Нью-Йорка: после сделки с городом и Hyatt он открылся как Grand Hyatt New York. Сейчас Forbes оценивает состояние Трампа в $6,1 млрд.

Запускал бизнесы, которые не выжили и даже банкротились

Дональд Трамп на протяжении многих лет формировал имидж успешного бизнесмена, однако его предпринимательская история включает не только успехи, но и неудачи. Хотя сам Трамп никогда не объявлял себя банкротом, ряд его компаний сталкивался с этой проблемой. По информации The Washington Post, в 1991 году казино Taj Mahal подало заявление о банкротстве, а в 1992 году два других казино в Атлантик-Сити также оказались в аналогичной ситуации. Некоторые его бизнесы пережили банкротство и в 2004, и в 2009 годах.

Кроме своей работы в сфере недвижимости, казино и гольф-клубов, Трамп предпринимал попытки создать бизнесы в различных отраслях. В числе его проектов были авиаперевозчик Trump Shuttle, водка Trump Vodka, стейки Trump Steaks, журнал Trump Magazine, ипотечная компания Trump Mortgage и образовательный проект Trump University. Многие из этих начинаний оказались неудачными. В частности, Trump University закрылась после судебного разбирательства: бывшие студенты утверждали, что обещанные знания по инвестициям в недвижимость обернулись продажей дорогих курсов и семинаров. В результате Трамп согласился выплатить 25 миллионов долларов пострадавшим, однако не признал свою вину.



Был ведущим реалити-шоу

До начала политической карьеры президентства Трамп был известен не только как девелопер, но и как ведущий реалити-шоу The Apprentice («Ученик»). Именно шоу закрепило за ним образ жесткого бизнесмена и фразу You’re fired. В 2007 году Трамп получил звезду на голливудской «Аллее славы» за продюсирование этого шоу. Трамп — второй президент США после Рональда Рейгана, удостоенный этой награды.



Делал бизнес на конкурсах красоты

С 1996 по 2015 год Трамп владел Miss Universe Organization, в которую входили конкурсы Miss Universe, Miss USA и Miss Teen USA. Этот бизнес хорошо сочетался с его медийным образом: конкурсы давали ему телевизионную аудиторию, международные связи и еще одну площадку для продвижения бренда Trump.

В 2015 году, уже после начала президентской кампании, у Трампа произошел конфликт с NBC и Univision из-за его высказываний о мигрантах из Мексики. После этого он выкупил долю NBCUniversal в Miss Universe Organization, стал ее единоличным владельцем, а вскоре продал компанию агентству WME/IMG.



Самый возрастной президент США и первый лидер страны с уголовной судимостью

Дональд Трамп, который проиграл выборы 2020 года Джо Байдену, спустя четыре года снова одержал победу и вернулся в Белый дом. Это достижение стало уникальным для истории США — до Трампа только Гровер Кливленд, занимавший пост 22-го и 24-го президента, смог повторить такой сценарий. Таким образом, Трамп стал одновременно 45-м и 47-м президентом страны.

Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Когда он вновь вступил в должность 20 января 2025 года, ему исполнилось 78 с половиной лет, что стало рекордом для американских президентов на момент инаугурации. Ранее самым возрастным главой государства при вступлении в должность был Джо Байден.

В августе 2023 года Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в Джорджии по делу о попытке пересмотра итогов выборов 2020 года. Там ему сделали магшот — первое такое фото бывшего или действующего президента США. Позднее снимок использовали в мемах, на сувенирах и в кампании самого Трампа.

В мае 2024 года присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Дело было связано с выплатой порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. В январе 2025 года суд назначил ему «безусловное освобождение»: судимость осталась, но тюремного срока, штрафа и испытательного срока не было.



Не любил рукопожатия

В своей книге «Искусство возвращения» (1997) Трамп называл рукопожатия «одним из проклятий американского общества» и писал, что чем известнее человек, тем неприятнее для него эта традиция. Себя же он называл «помешанным на чистых руках». Однако во время президентского срока Трампу пришлось пересмотреть свои взгляды.

Не пьет алкоголь, но любит колу

На одной из пресс-конференций Трамп заявил, что никогда не пил алкоголь. Одна из причин отказа — данная зависимость стала причиной смерти его старшего брата Фреда. При этом президент США обожает диетическую кока-колу. В Овальном кабинете Белого дома есть даже особая красная кнопка для заказа газировки, пишет Financial Times.

Выступал за легализацию наркотиков

В 1990 году, задолго до президентского срока, Трамп высказывался о легализации наркотиков в США. «Вы должны легализовать наркотики, чтобы победить в этой войне. Вы должны отнять доход у наркобаронов», — передавала его слова Chicago Tribune. Он также говорил, что собранные с наркотиков налоги надо тратить на информирование людей об опасности употребления запрещенных веществ.

Никита Егоров