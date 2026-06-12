Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыл в Нижнекамск для оценки ситуации после удара БПЛА в дом

Рустам Минниханов продолжает получать оперативные доклады с места происшествия о развитии ситуации и принимаемых мерах

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Татарстана по поручению раиса республики Рустама Минниханов прибыл в Нижнекамск, где осмотрел жилой дом, поврежденный в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

В ходе визита ему доложили о текущей ситуации, состоянии пострадавших и мерах помощи, которые оказываются жителям. Особое внимание было уделено организации медицинского сопровождения и поддержке эвакуированных граждан.

Рустам Минниханов продолжает получать оперативные доклады с места происшествия о развитии ситуации и принимаемых мерах. После атаки беспилотника на жилой дом на улице Чабьинской в Нижнекамске пострадавшим и эвакуированным жителям оказывается необходимая медицинская и социальная помощь в виде предоставления горячего питания, питьевой воды и всех необходимых условий для временного пребывания, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев. «С завтрашнего дня все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома», — заявил Беляев.

Наталья Жирнова