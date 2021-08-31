Президентом Эстонии стал директор национального музея страны Алар Карис

Директора Эстонского национального музея Алара Кариса избрали президентом республики, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.



Карис остался единственным кандидатом на пост ко второму туру. 72 из 80 проголосовавших депутатов сделали выбор в его пользу. Восемь бюллетеней не были заполнены. Для избрания на пост необходима поддержка минимум 68 депутатов. В первом туре Карису не хватило пяти голосов для победы.

В Эстонии полномочия главы государства длятся пять лет. Допускаются два срока подряд.

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году он окончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии, затем учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландах.

Должность профессора Тартуского университета он занимал с 1999-го. В 2007—2012 годах был его ректором. До этого в течение четырех лет руководил Эстонским университетом естественных наук. В конце 2017 года Кариса избрали директором национального музея. Ранее этот пост занимала его жена Сирье.

Маргарита Головатенко