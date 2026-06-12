Спрос на бронирование отелей в Крыму вырос до 23% за год

Казань остается в числе популярных направлений для летнего отдыха в России

Фото: Мария Зверева

Крым стал самым быстрорастущим регионом по бронированию жилья на лето, спрос на размещение увеличился в некоторых районах до 23% по сравнению с прошлогодним показателем — сообщает сервис «Островок».

Больше всего на Крымском полуострове вырос спрос на отели в Евпатории, на 23%. Заметный прирост также зафиксирован в Феодосии и Алуште (на 16%), Ялте (на 13%), Севастополе (на 12%) и Судаке (на 7%).

В Анапе число бронирований выросло на 90%. Следом идет Кабардинка, рост на 55%, Геленджик — на 27%. Так же интерес наблюдается и к регионам Дальнего Востока: в Республике Саха (Якутия) число бронирований увеличилось на 32%, в Амурской области — на 11%, в Приморском крае — на 5%. Растет популярность и Северной Осетии как направления для активного отдыха — прирост составил 8%.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Исследование показало, что на поездки по России приходится 80% всех бронирований россиян.

В числе самых популярных направлений имеется и Казань, а также Санкт‑Петербург, Москва, Сочи, Сириус, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Геленджик и Владивосток. А средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по стране на лето составила 6,4 тыс. рублей, что на 3% выше показателя прошлого года.

При этом спрос на зарубежные поездки тоже растет: за год он увеличился на 20%. Особенно заметно вырос интерес к Вьетнаму (в два раза), Китаю (на 83%), Грузии (на 66%) и Республике Корея (на 58%). В топ‑10 самых популярных зарубежных направлений вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Италия, Казахстан, Узбекистан, Япония и Китай.

Напомним, что, по данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», количество бронирований в столице Татарстана в праздничные дни увеличилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ильназ Юсупов