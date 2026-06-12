ЦИК Армении аннулировал результаты голосования еще на одном участке

На участке проголосовали 809 человек, а материалы по факту нарушения направлены в прокуратуру

Фото: Олег Тихонов

Центризбирком Армении признал недействительными результаты голосования на избирательном участке №12/13, где в день выборов отсутствовал избирательный бюллетень №8. На участке проголосовали 809 человек, а материалы по факту нарушения направлены в прокуратуру, сообщает ТАСС.

Ранее ЦИК также аннулировал результаты голосования на участке №31/80, признав, что выявленные нарушения могли существенно повлиять на итоги выборов. В комиссии отметили, что решения по обоим участкам приняты для обеспечения законности и достоверности результатов голосования.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По предварительным данным, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила около 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,3%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,9%. Партия «Процветающая Армения» набрала 4% голосов и не проходит в парламент. Явка составила 59%.

Наталья Жирнова