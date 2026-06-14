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В Татарстане с ночи действует режим беспилотной опасности

06:56, 14.06.2026

Ограничения введены в 03.07 мск

В Татарстане с ночи действует режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения действуют с 03.07 по московскому времени в целях безопасности.

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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