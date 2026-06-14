В Татарстане с ночи действует режим беспилотной опасности
Ограничения введены в 03.07 мск
На территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ограничения действуют с 03.07 по московскому времени в целях безопасности.
Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом.
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