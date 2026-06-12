Один из БПЛА в Закамском регионе Татарстана попал в жилой дом, трое человек пострадали

Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов. На место случившегося выехал премьер-министр республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион республики, произошедшей утром 12 июня.

По словам руководителя региона, по его поручению на место происшествия выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия случившегося, при этом производственные процессы не остановлены, а все необходимые службы продолжают работу на местах.

Минниханов также сообщил, что один из беспилотников попал в жилой дом. Жители были эвакуированы. Для них готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. В результате происшествия пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

— По моему поручению руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей: горячее питание, вода, медицинская помощь, — заявил Минниханов.

Также сообщается, что руководители предприятий с утра докладывают раису республики по ситуации.

Ранее в Нижнекамске и еще пяти городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. На всей территории республики с 03:10 мск введен режим беспилотной опасности.

В Нижнекамске на фоне угрозы атаки беспилотников отменили все массовые мероприятия на День России.

Наталья Жирнова