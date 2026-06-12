Более 40 рейсов задерживается на прилет и вылет в казанском аэропорту после атаки БПЛА

Некоторые из задержек фиксируются даже в вечернее время

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В казанском международном аэропорту, согласно данным онлайн-табло, на прилет и вылет задерживаются 44 рейса. Притом что это только официально задержанные самолеты.

Напомним, что утром для шести городов Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. Позднее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, трое человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.

Большая часть самолетов — 28 — не смогут вовремя прилететь в Казань. Идут массовые задержки самолетов, которые должны были прилететь в 7 утра, и вплоть до рейсов, которые вылетают в 22:20 мск. Так, например, самолет из Астаны прилетит в 11:30 вместо 7:05 мск, из Омска вместо семи утра доберется до Казани только в 12:00 мск. Длительная задержка наблюдается со стороны Красноярска — перенос с 7:50 до 14:15, из Сочи самолет прилетит вместо 9:15 мск в 13:50 мск, а из Душанбе и Иркутска вместо 10:30 и 10:50 мск — в 14:20 и 14:40 мск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В вечернее время уже известно о задержке самолетов в Анталью (задержка с 20:50 до 22:25 мск), Красноярск (с 21:40 до 0:40 мск 13 июня) и Стамбул (с 22:20 до 2:00 мск 13 июня).

На вылет ситуация немного лучше: задержано в два раза меньше самолетов — 14. Так, с 3:15 мск не может вылететь воздушное судно в Самару (перенос на 9:10 мск). В египетский Шарм-эш-Шейх вылет самолета перенесли с 7:10 на 11:10 мск, а в Тбилиси рейс вылетит в 12:30 вместо 8:35. Есть и ночные задержки: в Красноярск вылетят не в 22:45, а только через 3 часа, в Сочи самолет задерживается с 23:20 до 0:00 мск.

Также в аэропорту Нижнекамска задержаны почти все запланированные рейсы на сегодня, два отменены (на прилет и вылет в Москву в 22:00 мск). Так, туда и обратно задержано по шесть самолетов, многие перенесены на 12—13 часов дня. Самая большая задержка у самолетов в сторону Москвы: один должен был прилететь в 4:45 мск, но приземлится только в 12:00, а второй ожидает вылета с 5:55 мск (перенос на 12:55 мск).

Наталья Жирнова