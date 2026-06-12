Число пострадавших после атаки БПЛА на жилой дом в Нижнекамске выросло до четырех
«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», — сообщил глава Минздрава РТ Альмир Абашев
В Нижнекамске после попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом госпитализированы четыре человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
По его словам, пострадавшие доставлены в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
— Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию, — сообщил Абашев.
Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, трое человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.
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