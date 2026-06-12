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Число пострадавших после атаки БПЛА на жилой дом в Нижнекамске выросло до четырех

09:30, 12.06.2026

«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», — сообщил глава Минздрава РТ Альмир Абашев

Число пострадавших после атаки БПЛА на жилой дом в Нижнекамске выросло до четырех
Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске после попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом госпитализированы четыре человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По его словам, пострадавшие доставлены в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

— Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию, — сообщил Абашев.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, трое человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.

Наталья Жирнова

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