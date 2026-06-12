МИД РФ вновь призвал россиян воздержаться от поездок в Таиланд при риске преследования США

В качестве примера в ведомстве напомнили о задержании в 2008 году российского предпринимателя Виктора Бута

Министерство иностранных дел России вновь рекомендовало россиянам проявлять повышенную осторожность при поездках в Таиланд как в туристических, так и в деловых целях. В ведомстве предупредили о сохраняющейся высокой угрозе задержания или ареста российских граждан по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.

В МИД отметили, что Таиланд остается одной из стран, где американские власти активно добиваются задержания россиян. В качестве примера в ведомстве напомнили о задержании в 2008 году российского предпринимателя Виктора Бута, который впоследствии был экстрадирован в США и провел там более десяти лет в заключении.

По данным министерства, американские правоохранительные органы продолжают проводить операции по задержанию россиян, находящихся на территории Таиланда. В ведомстве утверждают, что задержанные нередко сталкиваются с психологическим давлением и попытками добиться признания вины.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В МИД также заявили, что после начала специальной военной операции и введения масштабных санкций против России риск уголовного преследования со стороны американских властей для отдельных граждан вырос.

Напомним, что безвизовый режим с Таиландом для россиян сократят до 30 дней. Сокращения коснутся туристов из 90 стран мира.

Наталья Жирнова