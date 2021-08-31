Три татарстанских проекта планируют включить в инвестиционную программу «Газпрома»

У ПАО «Газпром» с Татарстаном есть отдельное соглашение о взаимодействии и поставках продукции для нужд «Газпрома». Об этом стало известно на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

На данный момент идет работа по включению трех татарстанских проектов в инвестиционную программу «Газпрома». Также планируется строительство новых магистральных газопроводов. Их протяженность еще не определена, пока отправлена заявка.

Известно, что 1 млрд кубометров газа запросил завод «Аммоний». У них заявка защищена инвестициями. У остальных заявителей реализация инвестиционных планов зависит от возможностей «Газпрома».

Как рассказал «Реальному времени» замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев, основная цель визита делегации ПАО «Газпром» на Татарстанский нефтегазохимический форум — использование инновационных технологий в сфере транспортировки и переработки газа.

Татарстан нуждается в дополнительных 5 млрд кубометров природного газа для реализации трех крупных инвестиционных проектов. Это вторая очередь строительства газохимического завода «Аммоний», территория особой экономической зоны «Алабуга» и отдельный проект нового резидента ОЭЗ.

