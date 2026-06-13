Более половины казанцев планируют заняться ремонтом в ближайшее время

В среднем на ремонт жители Казани планируют потратить 350 000 рублей

Фото: Айдар Раманкулов

Более половины жителей Казани планируют заняться ремонтом. К такому заключению пришли аналитики «Авито» в ходе своего исследования.

По результатам опроса, 57% казанцев намерены сделать ремонт в ближайшее время. При этом 16% уже в процессе работы, 21% хотят начать в ближайшие полгода, а 20% — в течение 3 лет.

Чаще всего такие планы встречаются у людей в возрасте 35—44 лет. Большинство склоняется к косметическому ремонту (38%), 20% хотят просто обновить интерьер без масштабных работ, еще 20% готовятся к капитальному ремонту, а 15% будут обустраивать квартиру в новостройке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среднем на ремонт жители Казани планируют потратить 350 000 рублей. При этом 27% хотят уложиться в 100 000 рублей, 30% закладывают от 100 000 до 300 000 рублей, а 20% готовы потратить от 500 000 до 1 млн рублей. Самые популярные покупки для обновления жилья: сантехника (52%), краска (48%), розетки и выключатели (47%), плитка или ламинат (45%), освещение (41%).

Интересно, что 70% опрошенных признались: у них возникали споры из-за ремонта. Чаще всего разногласия касаются стиля интерьера (36%) и выбора цвета стен или плитки (33%). При этом большинство ссорится время от времени (40%) или совсем редко (22%), и лишь 11% сталкиваются с частыми конфликтами.

Напомним, ранее Казань вошла в число городов с наиболее крепкими соседскими связями.

Ильназ Юсупов