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Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 1 сентября

13:12, 31.08.2021
Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 1 сентября
Фото: Максим Платонов (архив)

В среду, 1 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра днем и вечером по Татарстану, в том числе и в Казани, местами ожидается гроза, локально возможен град. Ожидается также сильный ветер порывами до 17—22 м/с. В Казани они будут достигать 20 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 1 сентября республика окажется на западной периферии антициклона. Ночные температуры воздуха составят от +5 до +10°С. Днем ожидается до +23..+28 градусов.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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