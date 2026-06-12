В Казани сделали жертвоприношение в честь Дня России

Мясо жертвенного животного раздали нуждающимся жителям города

В мечетях Татарстана пятничные проповеди посвятили Дню России, который в этом году совпал с благословенной пятницей. Имамы рассказали прихожанам о значении Родины, любви к своему Отечеству и важности сохранения мира и согласия в обществе, сообщает ДУМ РТ.

В казанской мечети Марджани заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб Равиль хазрат Зуферов в своей проповеди рассказал о роли Родины в жизни мусульман. После завершения пятничного намаза в мечети совершили обряд курбан. Мясо жертвенного животного раздали нуждающимся жителям города.

В торжествах Курбан-байрама в Татарстане 27 мая приняли участие более 680 тыс. верующих. Празднование прошло без нарушений общественного порядка.

Наталья Жирнова