Рустам Минниханов в Нижнекамске встретился с жильцами дома, пострадавшего от атаки БПЛА

В ходе встречи раис поинтересовался условиями пребывания в ПВР — нижнекамцы назвали их комфортными

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Нижнекамске встретился с жильцами дома, пострадавшего от атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Он сам посетил многоквартирный дом и дал поручение главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и главе Минстроя Татарстана Марату Айзатуллину в кратчайшие сроки восстановить здание. Предстоит организовать демонтаж поврежденных конструкций, выполнить восстановительные работы, а также обеспечить проведение капремонта.

Сейчас жильцы находятся в пункте временного размещения на базе санатория «Шифалы» — там насчитывается 31 человек. В ходе встречи раис поинтересовался условиями пребывания — нижнекамцы назвали их комфортными. Минниханов подчеркнул, что дом отремонтируют в ближайшее время.

Раис также заслушал доклад о состоянии четырех горожан, госпитализированных в Центральную районную больницу. Им оказывают необходимую помощь, угрозы для жизни нет.

Напомним, вчера Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом.

Галия Гарифуллина