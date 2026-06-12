Новости происшествий

11:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия на фоне угрозы атаки БПЛА

06:56, 12.06.2026

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев выступил с обращением к гражданам

В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия на фоне угрозы атаки БПЛА
Фото: Артем Дергунов

В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия на фоне угрозы атаки БПЛА. Об этом заявил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По его словам, такое решение принято в целях обеспечения безопасности.

— Уважаемые нижнекамцы! На данный момент режим угрозы атаки БПЛА сохраняется. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под постоянным контролем. В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня.

Альберт Муклаков

Прошу следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации Нижнекамского района, не доверять непроверенной информации и не распространять слухи, — написал Беляев в соцсетях.

Ранее в Нижнекамске и еще пяти городах Татарстана объявили режим угрозы атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также