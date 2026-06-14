Заболеваемость ВИЧ в России сократилась на 48%

Одновременно наблюдается рост охвата антиретровирусной терапией

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась на 48%, в то время как охват пациентов антиретровирусной терапией увеличился в 2,3 раза и достиг 91,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Согласно материалам ведомства, уровень заболеваемости уменьшился с 59,2 случаев на 100 тыс. населения в 2016 году до 30,9 случаев на 100 тыс. населения в 2025 году. Одновременно наблюдается рост охвата антиретровирусной терапией: в 2025 году лечение получали 91,8% людей с ВИЧ, что выше показателей предыдущего года.

Также отмечается, что за этот период количество новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось более чем в два раза. По предварительным данным Минздрава, в 2025 году было зарегистрировано 43,2 тыс. новых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что скончался академик Вадим Покровский — специалист по борьбе со СПИДом.

Никита Егоров