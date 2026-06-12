Жителей дома в Нижнекамске, в который ударил БПЛА, разместят в гостинице

Одновременно специалисты продолжают обследование поврежденного дома

После атаки беспилотника на жилой дом на улице Чабьинской в Нижнекамске пострадавшим и эвакуированным жителям оказывается необходимая медицинская и социальная помощь в виде предоставления горячего питания, питьевой воды и всех необходимых условий для временного пребывания, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

— Более 20 человек сейчас размещаются в лагере «Алмаш». По моему решению с завтрашнего дня все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работаем индивидуально, оказываем всю необходимую поддержку, — сообщил Беляев.



Одновременно специалисты продолжают обследование поврежденного дома. Работы направлены на то, чтобы как можно быстрее обеспечить безопасный доступ жильцов к документам и личным вещам. По информации Беляева, все службы работают в усиленном режиме, а ситуация находится под контролем.

Власти города также начали прием заявлений от граждан, чье имущество пострадало в результате происшествия. Выплаты будут производиться в соответствии с действующим законодательством. Для оперативного взаимодействия с жителями открыта горячая линия, на которую можно обратиться по вопросам ущерба имуществу и получения необходимой помощи: 8 (8555) 351-072 и 8 (8555) 351-000.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом. На место происшествия выехал премьер-министр республики. В результате госпитализированы четыре человека.



Наталья Жирнова