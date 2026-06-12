Радмир Беляев посетил пункт временного размещения жителей дома, в который ударил дрон

По его словам, все семьи обеспечены горячим питанием, питьевой водой и всем необходимым

Эвакуированные жители пострадавшего дома в настоящее время размещены в лагере «Алмаш», где им обеспечены необходимые условия для временного проживания. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев по итогам посещения пункта размещения.

По его словам, все семьи обеспечены горячим питанием, питьевой водой и всем необходимым. Он отметил, что лично пообщался с жителями и ответил на их вопросы.

Беляев сообщил, что уже на следующий день эвакуированных планируется перевести в санаторий, где они смогут находиться на период восстановительных работ. После завершения обследования здания и получения разрешений оперативных служб жителям также предоставят возможность вернуться в свои квартиры, чтобы забрать документы и необходимые личные вещи.

— Несмотря на непростую ситуацию, жители держатся достойно, с пониманием относятся к происходящему и настроены оптимистично. Со своей стороны будем сопровождать каждую семью и оказывать всю необходимую помощь, — заявил Беляев.



Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, четверо человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.

После атаки беспилотника на жилой дом на улице Чабьинской в Нижнекамске пострадавшим и эвакуированным жителям оказывается необходимая медицинская и социальная помощь в виде предоставления горячего питания, питьевой воды и всех необходимых условий для временного пребывания, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев. «С завтрашнего дня все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома», — заявил Беляев.

Наталья Жирнова