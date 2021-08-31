В Казани заочно арестовали беглых соратников лидера Finiko — ими займется Интерпол

Фото: "Реальное время"

По данным источников «Реального времени», Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте еще трех фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko — Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича.



Следователь ГСУ МВД Татарстана просил заключить их под стражу с момента задержания либо пересечения границы с РФ. Все трое уже объявлены в международный розыск.

Сабировы и Зыгмунтович допрашивались в качестве свидетелей в декабре 2020-го после возбуждения в полиции дела о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Когда в июле 2021-го силовики возбудили новое — о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), эти партнеры лидера Finiko Кирилла Доронина успели покинуть страну.

Сам Доронин добровольно явился на допрос, был задержан и арестован уже в качестве обвиняемого. В августе в ходе апелляции в Верховном суде РТ он сообщал — партнеры пропали вместе со всей криптовалютой, включая его личную, и их местонахождение ему неизвестно.

На тот момент Сабировы и Зыгмунтович были объявлены лишь в федеральный розыск, теперь ими займется Интерпол.