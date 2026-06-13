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Татарстанцев предупредили о грозе и граде в воскресенье

18:31, 13.06.2026

Утром прогнозируется туман

Татарстанцев предупредили о грозе и граде в воскресенье
Фото: Дарья Пинегина

Завтра утром в Татарстане ожидается туман, днем и вечером — гроза, сильный ветер — до 15—18 м/с. Об этом предупредили в РСЧС республики.

Локально прогнозируется сильный дождь, возможен град.

Напомним, с 13 по 18 июня на территории республики местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Галия Гарифуллина

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