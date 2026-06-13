Татарстанцев предупредили о грозе и граде в воскресенье
Утром прогнозируется туман
Завтра утром в Татарстане ожидается туман, днем и вечером — гроза, сильный ветер — до 15—18 м/с. Об этом предупредили в РСЧС республики.
Локально прогнозируется сильный дождь, возможен град.
Напомним, с 13 по 18 июня на территории республики местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
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