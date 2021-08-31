В Татарстан поступила первая партия вакцины от гриппа для детей и беременных женщин

Фото: Минздрав Татарстана

В Татарстан поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз.

Сейчас препарат находится на складе «Таттехмедфарма». В ближайшие дни вакцину развезут по детским поликлиникам Татарстана, сообщается в telegram-канале Министерства здравоохранения РТ.

«Ультрикс Квадри» не содержит живого вируса гриппа и не может вызвать его развитие у вакцинированных. В составе препарата нет консервантов и иммуномодуляторов. Вакцина вводится внутримышечно однократно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал регионам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» в начале августа сообщили, что прививочная кампания от гриппа должна начаться в республике в сентябре.



Татьяна Демина