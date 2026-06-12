Более трети казанских женщин считают мужчину с машиной привлекательнее

Большинство отдают предпочтения владельцам премиальных марок автомобилей и внедорожников

Фото: Максим Платонов

39% женщин из Казани признаются, что мужчина с машиной более привлекателен, тогда как среди мужчин аналогичного мнения придерживаются лишь 7% — к такому выводу пришли аналитики Mamba и «СберАвто» в ходе опроса.

При этом 45% женщин надеются, что у партнера машина появится со временем, а 31% вовсе не рассматривают кандидатов без авто. В то же время 78% мужчин заявили, что наличие машины у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Взгляды на марку автомобиля тоже различаются: 26% женщин не придают ей значения, тогда как 36% отдают предпочтение премиальным авто, 27% — японским маркам, большим внедорожникам — 21%. Среди мужчин 54% считают марку машины партнерши неважной, а те, у кого есть предпочтения, чаще выбирают практичные автомобили без акцента на статусности — 15%.

Стиль вождения тоже играет роль при оценке человека. Женщины ценят спокойствие и уверенность за рулем (65%), а мужчины больше всего раздражаются из‑за использования телефона во время вождения (57%). Что касается свиданий, то 37% мужчин находят поездку вдвоем в машине романтичной, тогда как 56% женщин не готовы рассматривать такой формат для первой встречи.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане наблюдался значительный рост интереса к автомобилям марок BMW и Lada. В целом BMW занимает лидерство по уровню интереса в Татарстане с долей 45,4%. На втором месте находится Mercedes-Benz — 21,2%, а также в топ-5 входят Audi (11,1%), Zeekr (7,1%) и Land Rover (5,5%).

Ильназ Юсупов