Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получат более миллиона пенсионеров Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат более 1 млн 120 тыс. пенсионеров. Такую цифру озвучили в отделении Пенсионного фонда по РТ.

Единовременная выплата, назначенная пенсионерам, не учитывается при предоставлении иных мер поддержки. Из этой суммы не производятся удержания на основании судебных решений и исполнительных документов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, указ о единовременной выплате пенсионерам подписал президент России Владимир Путин. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Фото: realnoevremya.ru

На единовременные выплаты пенсионерам правительство выделит 454 млрд рублей. Средства перечислят уже в четверг, 2 сентября.



Татьяна Демина