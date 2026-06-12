В Татарстане, в том числе в Казани, ожидаются грозы, туман и град 13 июня

Жителей республики, в частности столицы Татарстана, призывают соблюдать меры предосторожности

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане, в том числе в Казани, 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая туман ночью и утром, а также грозы в дневное время. По данным экстренных служб, возможны кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с, а местами — выпадение града.

Жителей республики и столицы Татарстана призывают соблюдать меры предосторожности. В частности, не рекомендуется укрываться под рекламными конструкциями, деревьями, дорожными знаками и линиями электропередачи. Граждан просят не оставлять детей без присмотра, а также по возможности оказать помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Напомним, что к концу недели в Татарстане ожидается до +28 градусов. В ближайшие три дня прогнозируются кратковременные дожди.

Наталья Жирнова