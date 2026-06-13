В Казани снизились цены на аренду жилья для туристов в июньские праздники

Стоимость упала на 4%

Фото: Артем Дергунов

В Казани на 4% снизились цены на аренду жилья для туристов в июньские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Суточно.ру».

Самое сильное снижение цен было зафиксировано в Минске (-11%). В Санкт-Петербурге, как и в Казани, оно составило 4%, в Калининграде — 2%. В остальных города, напротив, жилье подорожало.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В среднем стоимость аренды в Казани составила почти 5,8 тыс. рублей. Более высокие цены наблюдались в Нижнем Новгороде (7,5 тыс. рублей), Ярославле (6,1 тыс.), Санкт-Петербурге (6,1 тыс.), Москве (5,8 тыс.).

В целом по России средняя арендная ставка во время июньских праздников равна 5,3 тыс. рублей за сутки. По сравнению с прошлогодними каникулами она не изменилась.

Напомним, в Казани однокомнатная квартира при сдаче в помесячную аренду будет окупаться около 22,8 года. За последние 12 месяцев срок окупаемости увеличился.



Галия Гарифуллина