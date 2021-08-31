Акции КАМАЗа выросли в цене на 40%

В ходе торгов на Московской бирже акции КАМАЗа взлетели на 40% до 132,1 рубля за штуку. Это максимум с июля 2008 года, сообщает «Интерфакс».



Рост простимулировала публикация финансового отчета за первое полугодие 2021 года. Рост ценных бумаг компании продолжается уже третий день подряд. Тем не менее с учетом небольшого free float по этим акциям, их динамика подвержена риску резких скачков.

Как сообщили в пресс-службе автогиганта, рост обусловлен не только хорошей отчетностью за первое полугодие, но и заявлением правительства о выделении средств на компенсацию процентов по инвестициям компании.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в правительстве сообщили о выделении более 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей КАМАЗ. Такое решение было принято после рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на завод в Набережных Челнах.

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 3,969 млрд рублей. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд рублей. Чистый долг группы увеличился до 88,311 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании с начала года уменьшились на 15,8%, до 68,977 млрд рублей. Выручка автогиганта от продажи грузовиков и сборочных комплектов за первое полугодие составила 77,837 млн рублей.

Маргарита Головатенко