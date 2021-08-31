Мурашко заявил о риске смерти в течение полугода после COVID-19

Фото: Максим Платонов

У переболевших коронавирусом людей в течение последующих шести месяцев сохраняется высокий риск смерти, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

По словам министра, в это время возможно появление разного рода осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Именно таким пациентам важно пройти углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, добавил он.

Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела. Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила ранее, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.

Алексей Нечаев