Мурашко заявил о риске смерти в течение полугода после COVID-19
У переболевших коронавирусом людей в течение последующих шести месяцев сохраняется высокий риск смерти, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
— На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, — цитирует его ТАСС.
По словам министра, в это время возможно появление разного рода осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Именно таким пациентам важно пройти углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, добавил он.
Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела. Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила ранее, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.
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