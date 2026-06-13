В Татарстане вводят временные лимиты на продажу топлива на АЗС

Раис республики Рустам Минниханов поручил стабилизировать ситуацию после рабочей поездки в Нижнекамск

Фото: Динар Фатыхов

На отдельных АЗС в Татарстане введены временные лимиты. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова по итогам поездки в Нижнекамск.

Решение принято на заседании штаба по обеспечению устойчивой работы топливно‑энергетического комплекса. Раису Татарстана было доложено о слаженной работе профильных служб по устранению последствий недавней атаки на предприятия. Инфраструктура восстанавливается в штатном режиме, критических сбоев в работе топливно‑энергетического сектора не зафиксировано.

Кроме этого, Минниханов призвал предусмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и иных общегородских объектов.

Также раис Татарстана в Нижнекамске встретился с жильцами дома, пострадавшего от атаки БПЛА.

Напомним, вчера Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом.

Зульфат Шафигуллин