В Татарстане хотят ввести штраф за отказ устраивать инвалидов на зарезервированные рабочие места

Для юрлиц он составит от 10 до 30 тыс. рублей

В Татарстане хотят ввести штраф за отказ устраивать инвалидов на зарезервированные рабочие места. Законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, работодателям будет грозить административный штраф за:

неисполнение обязанности по резервированию отдельных видов работ для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите;

необоснованный отказ в приеме на работу инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите, на рабочие места по зарезервированным видам работ.

Для должностных лиц он составит от 3 до 5 тыс. тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тыс. рублей, юрлиц — от 10 до 30 тыс. рублей.

Напомним, в Татарстане туристическую инфраструктуру хотят сделать доступнее для инвалидов. Недавно Кабмин принял постановление о внесении соответствующих изменений в дорожную карту.

Галия Гарифуллина