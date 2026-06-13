На Украине исключили русский из списка подлежащих защите языков

Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский

Фото: Динар Фатыхов

Киев исключил русский язык из текста Европейской хартии региональных языков. Теперь он не подлежит защите на территории страны. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский, сообщается на сайте Рады.

Как говорится в пояснительной записке, украинский перевод Европейской хартии был сделан не с английского или французского оригинала, а с русского. В связи с этим термин «minority» ошибочно передали как «языки меньшинств» — в значении «национальных». В оригинале же термин означает «численное меньшинство». В результате появилось «пространство и условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного», сказано в документе.

Там же уточняется, что русский в Украине является самым употребляемым среди языков нацменьшинств. Соответственно, он «не может считаться находящимся под угрозой» и не подпадает под защиту Европейской хартии.

Под защитой теперь находятся белорусский, болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский языки и иврит.

Галия Гарифуллина